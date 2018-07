Beck tocó “Colors” y “Wow” en Colbert

No hay duda de que todos los integrantes de Arcade Fire tienen energía de sobra cuando se trata de la música, y eso bien lo demuestran tanto arriba como fuera del escenario. A pesar de que el último lanzamiento de la banda fue el discreto “Everything Now” (2017), eso no ha sido impedimento para que sus integrantes publiquen música en solitario.

El último de ellos fue el guitarrista Richard Reed Parry, quien acaba de anunciar los detalles de “Quiet River Of Dust Vol. 1“, disco de carácter solista que será publicado el próximo 21 de septiembre, con una segunda parte prometida para 2019. Pero eso no es todo, ya que el músico canadiense compartió un video para las canciones “Sai No Kawara (River Of Death)” y “On The Ground“, ambas parte de este nuevo LP.

Revisa la portada, tracklist y el video a continuación.

Tracklist de “Quiet River Of Dust Vol. 1”: