Beck estrena colaboración con la NASA: “Hyperspace: A.I. Exploration”

“Hyperspace” es el nombre del más reciente álbum de Beck, el cual fue publicado en noviembre del año pasado. Ahora, el músico acaba de estrenar una interesante nueva versión de este trabajo con “Hyperspace: A.I. Exploration“, colaboración junto a la NASA y su Jet Propulsion Laboratory que fue concebida con el fin de darle una forma de visualización a las canciones que componen su trabajo de estudio número 14.

Esta colaboración no solamente combina música y video, sino que también involucra aspectos esenciales de la ciencia como data e inteligencia artificial, ya que las visuales fueron ejecutadas por arquitectos manejados a través de este método, respondiendo la interrogante de cómo la inteligencia artificial podría imaginar nuestro universo.

Para eso, el Generative Adversarial Neural Networks (GAN) se vio inmerso en el extenso archivo de la nasa, estudiando una serie de cientos de miles de imágenes y videos de las misiones que la NASA ha realizado en espacio, creando así su visión personal del universo. También fue habilitado un sitio web con la experiencia, que puedes revisar EN ESTE LINK.

Finalmente, el músico anunció una edición limitada en vinilo de su álbum, la cual será publicada el próximo 4 de diciembre, e incluirá dos canciones inéditas: “Dark Places (Soundscape)” y una versión acústica de “I Am The Cosmos (42420)”, grabada en solitario por Beck durante la cuarentena de este año. Junto con todo eso, también se incluirán algunos extras como un booklet con fotos, y remixes de tracks como “Star”, “Hyperspace”, “See Through” y “Die Waiting”.

Experimenta el álbum visual a continuación: