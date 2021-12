Beach House publica segunda parte de su álbum “Once Twice Melody”

Camino a lo que será el álbum “Laurel Hell“, hoy tenemos una nueva canción de Mitski. Esto, porque la artista presentó el single “Heat Lightning“, que puedes escuchar más abajo, y que se suma a los anteriores adelantos ya presentados en la antesala del LP. Recordemos que el disco fue anunciado con el estreno de “The Only Heartbreaker“, que a su vez se sumó al anterior single conocido como “Working For The Knife“.

El próximo 4 de febrero será publicado el álbum grabado junto con su asiduo colaborador Patrick Hyland como productor, llegando a través del sello Dead Oceans.

Escucha el track acá: