Beach House anuncia nuevo disco y estrena canción: “Lemon Glow”

Ha sido una semana absolutamente movida para las aspiraciones que tenía The Smashing Pumpkins sobre su reunión. Y es que después de que D’arcy Wretzky destapara todos los detalles sobre la verdadera naturaleza de la invitación que recibió para formar parte de esta nueva etapa de la banda, en medio refiriéndose a Billy Corgan como una persona manipuladora, egocéntrica e insegura, quizás las cosas para el calvo cantante no fueron como esperaba.

Sin embargo, el grupo llegó a este jueves con la promesa de revelar un gran anuncio a través de un contador puesto en su sitio web, el que no es otro más que el que todo el mundo esperaba: una gira (sólo por Estados Unidos) con parte de su formación clásica, incluyendo a Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin, además de Jeff Schroeder, quien se encuentra en la alineación desde 2007.

El tour fue bautizado como Shiny And Oh So Bright, y su descripción señala que será una “celebración de canciones de los cinco primeros discos de la banda, desde “Gish” (1991) hasta “Machina” (la serie de dos álbumes publicados en 2000“.

Aparte de lo anterior, se espera que los norteamericanos próximamente estrenen nuevo material producido por Rick Rubin, el que se transformará en la primera producción original de la banda con Iha en la formación tras su ruptura en 2000. Recordemos que Chamberlin se mantuvo como miembro oficial del grupo hasta 2009, y luego continuó teniendo apariciones esporádicas junto a Corgan y compañía.

El grupo dio a conocer esta información mediante un video, sin embargo, en el mismo no se oficializa quien se hará cargo del bajo en el tour, por lo que la teleserie The Smashing Pumpkins / D’arcy tal vez continúe. Como dato, en el clip que presenta la noticia, aparecen las dos niñas que fueron portada de “Siamese Dream” (1993), ahora, con varios años más. Te dejamos con el registro a continuación: