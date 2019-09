Bauhaus anuncia su primer concierto en 13 años

Excelentes noticias para los fanáticos de Bauhaus, ya que se acaba de confirmar la reunión de todos sus miembros originales para un concierto el próximo 3 de noviembre en el Hollywood Palladium de Los Angeles, donde Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins, y David J, subirán al escenario para recordar la historia de la banda.

Cabe destacar que este será el primer show de la banda en 13 años, luego de su última gira realizada en 2005. Aún así, la banda publicó un último LP en 2008, “Go Away White“, pero se volvieron a separar antes incluso de publicar el álbum. Por ahora no se han anunciado nuevas fechas o algún tipo de actividad paralela por parte de la banda, por lo que estaremos atentos sobre cualquier novedad al respecto.