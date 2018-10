Baterista de Sigur Rós renuncia a la banda tras acusaciones de violación y abuso sexual

Durante la mañana del lunes nos enteramos de la renuncia del baterista de Sigur Rós, Orri Páll Dýrason, quien decidió dar un paso al costado luego de una acusación de violación y abuso sexual interpuesta por la artista visual Yin Shadowz, cuyo nombre real es Meagan Boyd, y que afirmó en sus redes sociales haber vivido un episodio con el músico en 2013, mientras la banda se encontraba en Los Angeles para la grabación del álbum “Kveikur” (2013).

El incidente habría ocurrido en un local nocturno, con la víctima estando muy borracha luego de beber junto al baterista, por lo que no hubo como evitar la situación. Según Boyd en su comunicado, manifestó lo siguiente:

“Desperté con la sensación de haber sido penetrada sin mi consentimiento mientras dormía profundamente… ocurrió dos veces esa noche, y me pregunté a mi misma por qué no me marché después de la primera- pero estaba borracha, no podía mantenerme de pie, en shock, y esto fue mucho antes de que supiera de la existencia de Uber y esas cosas… pero nada de eso importa porque nadie merece ser violada/tocada/lamida/penetrada SIN CONSENTIMIENTO”

Ante dichas acusaciones, Páll subió un comunicado negando lo ocurrido y manifestando que dejará la banda para no ensuciar el nombre debido a estas acusaciones.

Revisa el comunicado original acá: