Aurora regresa a Chile con show en solitario

La tuvimos en nuestro país como reemplazo de Tyler, The Creator en la pasada edición de Lollapalooza Chile, y hoy anuncia su regreso a la capital con su primer show en solitario. Hablamos de la cantante noruega Aurora, quien se presentará el próximo 26 de mayo en Cúpula Multiespacio para promocionar las canciones de “Infections Of A Different Kind Of Step“, lanzado a fines de septiembre de este año.

Con una gran popularidad en su país natal, la música de Aurora se ha ido expandiendo hacia el resto del mundo gracias a canciones como “Conqueror” o “Runaway“, las que de seguro deleitarán a su gran fanaticada en Chile. En el show, además, también se le dará espacio a su primer álbum de estudio: “All My Demons Greeting Me As A Friend“, de 2016.

La venta de entradas comienza el día 12 de diciembre mediante el sistema Puntoticket. Estos son los precios:

General: $33.000

Dscto Banco Chile: $26.400

*Precios no incluyen cargo por servicio.

También habrá una preventa exclusiva para los clientes Banco de Chile desde el 10 de diciembre al mediodía, obteniendo 20% de descuento pagando con tarjetas del banco en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, además del pago de hasta un 25% del valor total con Dólares-Premio. Todo eso, hasta agotar el stock de 480 tickets.