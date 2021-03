August Burns Red anuncia los detalles de su nuevo EP y comparte canción: “Icarus”

Tras su última entrega, August Burns Red no quiso dejar nada en el olvido, por lo que la banda retoma algunas ideas para lo que será su próximo EP titulado “Guardians Sessions“, conteniendo algunos de los tracks nacieron durante el periodo de creación de su último larga duración, “Guardians” de 2020, pero que no quedaron en la entrega final.

En vista de lo anterior, el extended play saldrá a la luz el próximo 16 de abril a través de Fearless Records, por lo que para adelantar lo que será su próximo trabajo, la banda compartió “Icarus”, canción que se suma al cover de “Chop Suey!” de System Of A Down, y a los sencillos “Westworld“, “Extinct By Instinct (Reprise)“, y “Standing In The Storm“.

A continuación, te dejamos el tracklist, la portada, y la canción:

Tracklist de “Guardians Sessions”: