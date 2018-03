At The Gates regresa a Chile para ofrecer dos conciertos

El final de septiembre próximo se viene tremendo en materia de conciertos de metal. Y es que si sólo ayer supimos que Napalm Death y Cannibal Corpse llegarán a nuestro país en el mes de la patria para ofrecer un show conjunto, ahora te contamos que At The Gates confirmó su regreso a Chile para el mismo período del año.

Sin embargo, lo de la banda sueca es todavía mejor porque su agenda contempla dos escalas en suelos nacionales, una en Santiago y otra en Temuco. Su último encuentro con el público chileno había sido precisamente en septiembre de 2015.

A través de sus propias redes sociales, el grupo nórdico confirmó la noticia, anunciando también un completo tour latinoamericano que incluye pasos por México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Argentina y Brasil. En Chile, sus shows quedaron fijados para el próximo 27 de septiembre en Temuco (Puerto Madero/Casas Viejas) y para el 28 del mismo mes en Santiago (Club Blondie). También se confirmó como acto de apertura a la banda sueca Marduk. El detalle de las entradas se informará en los siguientes días.

Recordemos que At The Gates tiene en carpeta el lanzamiento de un nuevo disco para el próximo 18 de mayo, el que se transformará en el sucesor de “At War With Reality” (2014). La producción tendrá su salida bajo el nombre de “To Drink From The Night Itself“, y se convertirá en el sexto LP de su historia.