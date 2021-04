At The Gates anuncia los detalles de su próximo álbum: “The Nightmare Of Being”

Los suecos de At The Gates están de regreso y con un nuevo disco, ya que se dieron a conocer los detalles de su próximo larga duración titulado “The Nightmare Of Being“, el cual será liberado para el público el 2 de julio a través de Century Media Records, siendo el sucesor de “To Drink From The Night Itself” de 2018.

Dentro de los aspectos técnicos, el disco fue mezclado y masterizado en Fascination Street Studios por Jens Bogren, quien había trabajado anteriormente con la agrupación en 2014 para el álbum “At War With Reality”.

A continuación, te dejamos el tracklist, y la portada:

Tracklist de “The Nightmare Of Being”: