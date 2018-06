Arctic Monkeys tocó “The Ultracheese” por primera vez

Ha pasado poco más de un mes desde que Arctic Monkeys publicó su último disco de estudio, “Tranquility Base Hotel & Casino” -un registro tan celebrado como resistido por público y medios-, por lo tanto, la banda británica se encuentra en pleno trabajo de promoción para aquel.

Fue así que durante el concierto que los encabezados por Alex Turner ofrecieron ayer en Estados Unidos (Tennesse), sonó por primera vez “The Ultracheese“, último corte del álbum mencionado. Además, el grupo también tocó “Batphone“, “Four Out Of Five“, “One Point Perspective” y “Star Treatment“, todos de su nueva producción.

Puedes ver un video del momento a continuación: