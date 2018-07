Arctic Monkeys interpretó cover de “Is This It” de The Strokes

Arctic Monkeys sigue haciendo noticia durante la promoción de su álbum “Tranquility Base Hotel & Casino“, y esta vez, se trata de un cover de The Strokes, una de las bandas que más ha influenciado en su carrera, y su canción “Is This It“, que fue versionada por Alex Turner y compañía durante un show de la banda en Queens, New York.

Esta no es la primera vez que los oriundos de Sheffield realizan un cover de los norteamericanos, que ya habían interpretado canciones como “Reptilia” o “Take It Or Leave It” en otras ocasiones. Revisa el registro acá.