Arctic Monkeys estrenó cuatro canciones en vivo

Sólo falta una semana y algo más para que Arctic Monkeys tenga el lanzamiento de su nuevo larga duración, “Tranquility Base Hotel & Casino“. Será el próximo 11 de mayo cuando la banda británica publique al sucesor de “AM” (2013), sin embargo, aún no existe un adelanto oficial de la producción (el cuarteto no tiene planes de liberar singles).

Ahora bien, la noche de ayer en California, en el regreso del grupo a las presentaciones en vivo luego de cuatro años, los encabezados por Alex Turner tocaron cuatro nuevas canciones. Los temas corresponden a “Four Out Of Five“, “One Point Perspective“, “American Sports” y “She Looks Like Fun“, y en cada uno de estos, se sumó Cameron Avery de Tame Impala para su interpretación.

Puedes ver algunos registros del show a continuación: