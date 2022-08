Arctic Monkeys anuncia nuevo álbum: “The Car”

Se acabó la espera para los fans de Arctic Monkeys, ya que la banda finalmente ha confirmado la llegada de su nuevo álbum de estudio para este año. Se trata de “The Car“, esperada producción que llegará el próximo 21 de octubre, unos días antes de que la banda se presente por cuarta vez en Chile como uno de los headliners de la edición local del festival Primavera Sound y que es sucesor de “Tranquility Base Hotel & Casino” de 2018.

El disco consiste en 10 canciones compuestas por Alex Turner y producidas por James Ford, siendo grabado en Butley Priory en Suffolk, en los RAK Studios de Londres y también en La Frette de Paris. Si bien la banda todavía no presenta oficialmente el primer single del disco, durante su concierto en Zurich la noche del martes sí tocaron una nueva canción que estará presente en el LP, “I Ain’t Quite Where I Think I Am“, que te dejamos al final de esta nota.

Recordemos que la banda regresará a nuestro país para presentarse nuevamente luego de más de tres años de ausencia, siendo parte de una de las jornadas de Primavera Sound Santiago 2022 en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Toda la información sobre el line up del festival, eventos satélite y entradas, la puedes encontrar ACÁ.

Revisa a continuación el tracklist y portada del álbum.

Tracklist de “The Car”: