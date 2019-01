Architects publica cover de Deftones: “Change (In The House Of Flies)”

Otra semana, otra sesión de Spotify Singles, correspondiéndole el turno esta vez a Architects, banda británica de metalcore que despachó un gran cover de Deftones, en concreto, de la canción “Change (In The House Of Flies)“. Además, la canción viene acompañada de una rendición de “Death Is Not Defeat“, extraída de su último disco “Holy Hell“, de 2018, destacado en nuestra lista de Mejores Discos.

Escucha ambas canciones a continuación: