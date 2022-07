Architects estrena canción y anuncia disco: “The Classic Symptoms Of A Broken Spirit”

Architects regresa con todo, ya que la banda acaba de anunciar los detalles de lo que será “The Classic Symptoms Of A Broken Spirit“, nuevo álbum de estudio a publicarse el 21 de octubre a través de Epitaph. La banda además presentó un nuevo adelanto de este LP con la canción “Tear Gas“, que puedes conocer al final de esta nota, y que se suma a la anteriormente estrenada “When We Were Young“.

Este trabajo será el décimo larga duración de estudio del conjunto, siendo el sucesor de “For Those That Wish To Exist” de 2021, uno de sus discos más aclamados. Este nuevo trabajo está producido por Dan Searle y Josh Middleton, con producción adicional a cargo de Sam Carter en los Middle Farm Studios y sus propios Electric Studios en Brighton.

A continuación te dejamos el tracklist, portada y primer adelanto del LP.

Tracklist de “The Classic Symptoms Of A Broken Spirit”: