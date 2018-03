Arcade Fire publica cortometraje con dos temas de su último disco: “Money + Love”

A casi ocho meses de la publicación de su último disco de estudio, el por muchos resistido “Everything Now” (julio, 2017), los canadienses de Arcade Fire siguen adelante con la promoción de aquel, esta vez, de una curiosa manera.

Y es que la banda encabezada por Win Butler juntó dos canciones del álbum, “Put Your Money On Me” y “We Don’t Deserve Love“, para realizar un elaborado cortometraje de dos segmentos y 13 minutos de duración en el que participa el propio grupo, y también la actriz Toni Collette (“The Sixth Sense“, “Little Miss Sunshine“) con una pequeña aparición.

El registro fue titulado como “Money + Love“, y lo puedes ver a continuación: