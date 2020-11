Arcade Fire presenta nueva canción: “Generation A”

The Offspring está de regreso con nueva música, o algo así, ya que la banda acaba de publicar su primera canción navideña con el cover de “Christmas (Baby Please Come Home)”, original de Darlene Love, y que llega además con una muy buena noticia, ya que la banda prometió nueva música original para 2021.

El track está producido por Bob Rock, reconocido por su trabajo con Metallica, Mötley Crüe, y otras bandas, haciéndole bastante justicia a la versión original que fue producida por Phil Spector. Adicionalmente, la banda publicará la canción en un 7″ que ya está disponible para su preorden.

Escucha el track a continuación: