Anuncian soundtrack con material inédito del nuevo documental de Elvis Presley: “The Searcher”

A propósito de la nueva visita que realizará Marky Ramone a nuestro país, otro de los bateristas emblemáticos de la legendaria banda neoyorquina, Richie Ramone, también volverá a pisar suelos nacionales para reencontrarse con el público local en una jornada en Santiago que también tendrá a los chilenos de Los Jotes.

El músico norteamericano, quien fue miembro estable de Ramones entre 1983 y 1987, cuando la banda editó los discos “Too Tough To Die” (1984), “Animal Boy” (1986) y “Halfway To Sanity” (1987), regresará a nuestro país a sólo un año de su última venida y lo hará para seguir perpetuando el legado del grupo insigne del punk rock, además de mostrar sus clásicos como solista y compartir sus nuevos trabajos.

Ramone también se presentará en Coquimbo (Pub La Rock) y Valparaíso (Ele Bar), sin embargo, la fecha de Santiago es la única que hasta ahora maneja información de entradas. El show quedó fijado para el próximo 11 de mayo en el Club Blondie, y las entradas para aquel ya están disponibles a través de sistema Puntoticket a un precio preventa de $16.500.