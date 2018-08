Anuncian “Small Victories: The True Story of Faith No More”, libro biográfico con la historia de la banda

No es un misterio que la historia de Faith No More debe tener una gran cantidad de anécdotas, sobre todo con una trayectoria que está por alcanzar los 40 años. A raíz de eso, tenemos claro que el anuncio del libro “Small Victories: The True Story of Faith No More”, vendrá a resolver varias interrogantes en torno al conjunto, así como también entregar sabrosos detalles sobre los autores de “Just A Man”.

El libro será publicado el próximo 12 de septiembre, y está escrito por Adrian Harte, blogger y fundador del sitio Faith No More 2.0, que recopila una gran cantidad de información de la banda. Si bien no es un lanzamiento oficial de FNM, está siendo respaldado por los de San Francisco, ya que ellos mismos ofrecieron entrevistas y aportaron con algunos antecedentes para la historia en cuestión.

Te dejamos con su portada a continuación.