Anuncian show de Wu-Tang Clan en Chile

El próximo 1 de mayo, Alanis Morissette volverá al panorama musical con el lanzamiento de “Such Pretty Forks in the Road“, nuevo álbum de estudio que hoy revela un segundo adelanto en la previa a su publicación. Se trata de la canción “Reasons I Drink“, la que además cuenta con un videoclip (que puedes revisar más abajo) en donde la artista cuenta diversas aristas relacionadas a la adicción al alcohol.

Este álbum será el sucesor de “Havoc and Bright Lights” (2012), y la artista lo promocionará en una extensa gira durante 2020 en la que, además, estará celebrando los 25 años de su aclamada obra “Jagged Little Pill” (1995).

Mira el video a continuación: