Anuncian show de The Black Crowes en Chile

Noel Gallagher’s High Flying Birds está de regreso con “Pretty Boy”, canción junto a Johnny Marr que sirve como adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio. De momento, no se han revelado más detalles de este próximo disco, solamente con Gallagher asegurando que llegará muy pronto. El track fue co-producido por Paul “Strangeboy” Stacey, siendo parte de un nuevo disco que llegará el próximo año en algún punto de 2023.

El anterior disco de la banda, “Who Built the Moon?“, fue publicado en 2017, seguido luego del EP “Black Star Dancing” en 2019 y el recopilatorio “Back The Way We Came: Vol. 1 (2011 – 2021)“. Apenas hayan novedades sobre el nuevo disco del ex integrante de Oasis, los informaremos próximamente.

Escucha el track a continuación: