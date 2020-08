Anuncian show de The Agonist en Chile

Sigue llegando nueva música, esta vez, de una carrera solista que promete bastante. “Child Soldier: Creator of God” es el nombre del álbum como solista que publicará Greg Puciato de The Dillinger Escape Plan el próximo 23 de octubre, y hoy tenemos un nuevo adelanto para este trabajo luego de conocer “Fire for Water“, “Deep Set”, “Do You Need Me to Remind You?“ y “Roach Hiss“. Se trata de la canción “A Pair Of Questions”, cuyo videoclip puedes revisar más abajo.

Cabe señalar que para este trabajo, el músico tomó el desafío de tocar todos los instrumentos, excepto la batería, para entregar un trabajo creado directamente por sus instintos y decisiones.

El videoclip, lo puedes ver acá: