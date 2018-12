Anuncian show de The Adicts en Chile

La cartelera sigue llenándose de regresos, siendo el turno esta vez de The Adicts, legendaria banda británica de punk que llegará para celebrar más de 40 años de trayectoria. Esta presentación, se enmarcará en el contexto del Outsider Festival, sirviendo como prólogo para el evento que, según todo apunta, tendrá su primera versión este 2019.

El domingo 10 de marzo en Club Blondie será el turno para los fanáticos chilenos, quienes podrán disfrutar de un repaso por los diez álbumes de estudio de la banda, incluyendo “And It Was So!“, su último trabajo, lanzado en 2017. Sin duda, la fiesta está asegurada tal como lo es en cada uno de los conciertos que ofrece esta trascendental agrupación para el punk.

La venta de entradas ya está disponible mediante el sistema Eventrid, con los siguientes valores: