Anuncian show de Sublime With Rome en Chile

Llega a Chile la banda de ska, reggae, y punk, Sublime With Rome, presentándose el próximo 20 de mayo en Coliseo Santiago para repasar sus seis discos de estudios, en los que se incluyen hits como “What I Got”, “Wrong Way” y “Santeria”, composiciones establecidas como clásicos para los seguidores del conjunto.

Los formados en Long Beach, California, se compusieron en un principio por el cantante y guitarrista Bradley Nowell, el bajista Eric Wilson y el baterista Bud Gaugh, quienes lograron alta popularidad con “40oz. to Freedom” (1992) y “Robbin’ the Hood” (1994), sus primeras dos placas.

Luego del fallecimiento de Nowell, la agrupación optó por separarse, regresando en 2009, pero esta vez acompañados de Rome Ramírez, un joven músico de veinte años que ya había colaborado con ellos. Con él han lanzado “Yours Truly” (2011), “Sirens” (2015) y prontamente “Blessings”, que será publicado en junio de este año.

Las entradas para el show están a la venta por sistema Puntoticket. Acá los valores: