Anuncian show de Pierce The Veil en Chile

Regresa a Chile una de las agrupaciones más queridas por el público local, ya que el próximo 7 de abril se presentará Pierce The Veil en el Teatro Teletón. La banda llega en promoción de su álbum “The Jaws Of Life“, que llegará este próximo 10 de febrero a plataformas de streaming, además de repasar parte de lo más importante de su discografía.

La última vez que la banda se presentó en Chile fue en 2016, cuando promocionaban su álbum “Misadventures” lanzado ese mismo año. Desde su formación en el año 1998 bajo el nombre de Early Times, y luego Before Today, la agrupación de San Diego comenzó abrirse camino en el circuito musical. En el 2006 pasan a llamarse Pierce The Veil, lanzando cuatro discos bajo este nombre, el primero de ellos “A Flair For The Dramatic“, luego viniendo “Selfish Machines” y “Collide With The Sky“, todos con gran éxito.

Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 3 de febrero a través de Eventrid, y sus valores son:

Cancha (Preventa): $38.000 (AGOTADAS)

Cancha (General): $44.000

VIP (Numerada): $55.000 (AGOTADAS)

Palcos (Numerados): $70.000 (AGOTADAS)

*Precios no incluyen cargo por servicio.