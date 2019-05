Anuncian show de Howard Jones en Chile

Como parte de la celebración de los 26 años de Club Blondie, hemos tenido una serie de conciertos durante este año, y ahora, se suma una nueva fecha para esto. Se trata de Howard Jones, músico pionero del synth pop que se presentará el próximo sábado 14 de septiembre para interpretar las canciones de su nuevo álbum “Transform” (2019), además de celebrar los 35 años de su trabajo debut: “Human’s Lib“, publicado en 1984.

Su nuevo álbum es el segundo de una serie de cuatro partes sobre la relación del mundo con la tecnología, siendo “Engage” (2015) la primera parte de esta saga. Con grandes éxitos como “Mew Song“, “What Is Love“, “Things Can Only Get Better” o “Hide And Seek“, el inglés promete un concierto con lo mejor de su trayectoria, presentando todos clásicos que marcaron una década completa y que, gracias a su condición atemporal, siguen sumando seguidores hasta la actualidad.

La venta de entradas ya está disponible mediante el sistema Passline. Acá los detalles: