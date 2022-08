Anuncian show de Hot Chip como opening de Fauna Primavera 2022

“Doggerel” es el nombre del primer álbum de Pixies en tres años, el que será publicado el próximo 30 de septiembre a través del sello BMG, del que hoy la banda ha presentado un nuevo adelanto. Se trata de la canción “Vault Of Heaven“, track que se suma a la ya estrenada “There’s A Moon On“, y que además viene acompañada de un videoclip que puedes ver al final de esta nota.

El LP será el sucesor de “Beneath The Eyrie” de 2019, siendo su octavo trabajo de estudio, y es importante agregar también que la canción “Human Crime“, publicada este año, no será parte del disco. Finalmente, recordemos que la agrupación liderada por Black Francis se presentará nuevamente en Chile este año como parte de “Road To Primavera Sound” el próximo 16 de octubre en la explanada de Ciudad Empresarial junto a Jack White, Cat Power y Niños del Cerro.

Escucha el single a continuación: