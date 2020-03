Anuncian show de Helado Negro en Chile

En días donde se están suspendiendo cada vez más conciertos, también llegan anuncios de otros shows que se tomarán la cartelera en un tiempo más. El último de ellos viene de la mano de Helado Negro, cuyo regreso a los escenarios locales se concretará el próximo 29 de abril en Sala Metrónomo, donde mostrará las canciones de “This Is How Your Smile“, su más reciente álbum de estudio publicado en 2019.

La venta de entradas estará disponible desde el 13 de marzo a través del sistema Puntoticket. Estos son los valores: