Anuncian show de Foreigner en Chile

Parece que estas últimas semanas del año empezarán y finalizarán con anuncios de conciertos, ya que a la abultada cartelera de 2020 se suma ahora un nuevo show. Esto, porque Foreigner regresará a nuestro país el próximo 3 de marzo de 2020, en un concierto que repasará lo mejor de su historia cuando la banda se presente en Movistar Arena, lugar escogido para que nuestro país reciba a los interpretes de “I Want to Know What Love Is“.

La venta de entradas comienza el próximo 4 de octubre a través del sistema Puntoticket. Estos son los valores: