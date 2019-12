Anuncian show de Amon Amarth y Powerwolf en Chile

Regresa a Chile una de las agrupaciones de metal más aclamadas en el último tiempo, Amon Amarth, quienes concretarán su quinta visita a nuestro país para presentarse el próximo 11 de marzo en el Teatro Caupolicán, en plena gira de promoción de su álbum “Berserk“, lanzado este año. Además, los suecos se acompañarán de la banda alemana Powerwolf, que hará su debut en Santiago como acto de apertura de la noche.

Amon Amarth regresa al país en uno de sus mejores momentos, con un disco que ha sido destacado dentro de lo mejor del año en diversas publicaciones. Parte de eso será lo que el conjunto mostrará junto a otros clásicos como “The Pursuit Of Vikings“, “Twilight Of The Thunder God” y “Death In Fire“. Powerwolf, por su parte, llega por primera vez a Chile junto a una fructífera carrera que ya acumula varias producciones, siendo el álbum “The Sacrament Of Sin” (2018), la más reciente de ellas.

La venta de entradas está disponible mediante el sistema Puntoticket. Estos son los valores: