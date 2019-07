Anuncian segunda fecha de Keane en Chile

Luego de agotar todas las entradas para su regreso a nuestro país, Keane sigue sumando hitos, esta vez agregando una nueva fecha para esta visita. Y es que a la cita del próximo domingo 24 de noviembre en el Teatro Caupolicán, el conjunto ahora pactó una segunda presentación para el día lunes 25 en el mismo recinto.

Todo esto, en plena promoción de nuevo disco “Cause And Effect”, primer trabajo en siete años, y que ya cuenta con la canción “The Way I Feel” como primer adelanto de este. Este disco, estará disponible en el mes de septiembre, como antesala perfecta a la completa gira en la que el conjunto presentará sus nuevas canciones.

La venta de entradas estará disponible desde el jueves 1 de agosto a través del sistema Puntoticket, con los siguientes valores:

Palco Central: $172.500

Palcos Laterales: $80.500

Platea Baja: $55.200

Cancha: $40.250

Platea Alta: $33.350

También habrá una preventa exclusiva para clientes Entel pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank, la cual comenzará el martes 30 de julio a las 11:00 hrs, permitiendo un 20% de descuento para sus clientes. Este descuento, será limitado a 2.200 tickets.