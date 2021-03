Anuncian reediciones de My Bloody Valentine y regreso de su catálogo a plataformas de streaming

Iniciamos la jornada con muy buenas noticias, dado que My Bloody Valentine vuelve a las plataformas de streaming luego de firmar con el sello Domino Records, trayendo de vuelta su catálogo compuesto por los discos “Isn’t Anything” (1988), “Loveless” (1991) y “m b v” (2013) junto a una recopilación de EPs llamada “ep’s 1988-1991”, todas sin duda piezas claves del shoegaze. Cabe destacar, además, que todos estos discos recibirán ediciones físicas remasterizadas el próximo 21 de mayo, tanto en versión regular como deluxe.

Por último, la banda liderada por Kevin Shields liberará los videos de las canciones de “To Here Knows When“, “Swallow“, “Only Shallow“, “You Made Me Realise“, y “Feed Me With Your Kiss” a través de YouTube, los que serán publicados en el transcurso de esta jornada.

A continuación puedes revisar los álbumes nuevamente en plataformas de streaming.

“Isn’t Anything” (1988)

“Loveless” (1991)

“m b v” (2013)

“ep’s 1988-1991” (2012)