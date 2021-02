Anuncian reediciones de los primeros cuatros discos de Spiritualized

Puede que para muchos suene un poco ambicioso, pero la hora llegó y Spiritualized reeditará sus primeros cuatro álbumes, iniciando con su disco debut “Lazer Guided Melodies” de 1992. Esta entrega estará disponible para todo público a partir del 23 de abril a través de Fat Possum Records, siendo seguido por “Pure Phase” (1995), “Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space” (1997), y “Let It Come Down” (2001).

Además, de la reedición de “Lazer Guided Melodies”, la banda dispondrá de manera limitada mercancía oficial de la agrupación como parte de este anuncio. La iniciativa denominada “Spaceman Reissue Programme” promete reediciones respetando el espectro sonoro y físico que merece cada LP, por lo que estos vendrán en formato de álbum doble en vinilo de 180 gramos, trabajados con la técnica de half speed mastering a cargo de Alchemy Mastering.

A continuación, te dejamos el tracklist, y la portada

Tracklist de “Lazer Guided Melodies”: