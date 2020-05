Anuncian reedición especial por el aniversario 25 del álbum homónimo de Elliott Smith

En la edición de ayer del Late Show de Stephen Colbert el invitado musical fue Wilco, quienes aprovecharon la ocasión para estrenar “Tell Your Friends“, nueva canción que aborda la conexión humana durante estos tiempos de cuarentena. El track, que puedes revisar más abajo, se mantiene en la línea de “Ode To Joy“, el más reciente trabajo de los oriundos de Chicago, tanto en lo musical como en lo lírico.

Revisa la canción acá: