Anuncian reedición de “Waiting For The Sun” de The Doors con material inédito

Han pasado nada menos que cincuenta años desde que The Doors publicara el disco “Waiting For The Sun” (1968), tercer álbum de la banda norteamericana que incluye recordados cortes como “Five To One“, “Love Street” o “Hello, I Love You“.

Es por lo mismo, para celebrar el acontecimiento, que se acaba de anunciar la reedición del trabajo con material inédito en forma de tomas alternativas, canciones en vivo y distintos mix de los temas incluidos en el álbum.

La producción contará con dos discos (el primero con el registro original con sonido remasterizado, y el segundo con el material nunca antes lanzado), y tendrá su publicación el próximo 14 de septiembre en formatos CD y vinilo. Sin embargo, se puede pre ordenar AQUÍ.

Track listing:

Disco 1 – Álbum Original

Hello, I Love You Love Street Not To Touch The Earth Summer’s Almost Gone Wintertime Love The Unknown Soldier Spanish Caravan My Wild Love We Could Be So Good Together Yes, The River Knows Five To One

Disc 2 – Material Inédito