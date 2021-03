Anuncian reedición de “Bleach” de Nirvana

Nuevamente el show de Tarja en Chile sufre cambios de fecha por factores externos. En primera instancia, la artista tenía agendado para el 20 octubre, pero debido al decretado Estado de Emergencia de ese momento, no se pudo realizar el concierto. Para la segunda ocasión, se iba a llevar a cabo en marzo de 2020, sin embargo, nuevamente se debió aplazar para el 21 de abril en Club Blondie con su Raw Tour. No obstante, la pandemia del COVID-19 todavía sigue presente, y por esa razón la nueva fecha del encuentro será el próximo 7 de septiembre en Club Blondie.

La cantante finlandesa y ex integrante de Nightwish tenía planeado venir con su disco “In The Raw” de 2019 con el fin de repasar sus trabajos más recientes, y el resto de su discografía. Para quienes tengan su ticket, estos siguen siendo totalmente válidos, pero quienes no lo han adquirido, pueden hacerlo a través del sistema Eventrid.

Los tickets, disponibles en Eventrid, tienen los siguientes valores: