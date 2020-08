Anuncian reedición con material inédito por los 50 años de “Morrison Hotel” de The Doors

Este año se cumplen 50 años desde que fue publicado el álbum “Morrison Hotel” (1970) de The Doors, el cual ahora será reeditado con una serie de material adicional, específicamente descartes de las sesiones de estudio. Esta colección estará disponible en CD y vinilo desde el próximo 9 de octubre, y contendrá el álbum remasterizado por parte de Bruce Botnick (uno de los colaboradores asiduos de la banda), además de 19 descartes de estudio para el deleite de los fanáticos.

Entre esos descartes, podremos ver algunas tomas que muestran la evolución de canciones como “Queen of the Highway”, “Roadhouse Blues” y “Peace Frog”, por lo que para adelantarlo, la banda compartió un track simplemente titulado “Take 4“, el que contiene indicios de “Peace Frog” y “Blue Sunday”. También en el disco se encuentran algunas rarezas como una versión prematura de “Roadhouse Blues” donde participa Harvey Brooks, quien tocó en la banda para el álbum “The Soft Parade” de 1969, además de otros tracks como “I Will Never Be Untrue”, covers de “Money (That’s What I Want)” y “Rock Me”, y mucho más.

Escucha el primer adelanto de la colección: