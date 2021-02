Anuncian primera edición de AGTAE FEST

De manera muy efusiva, AFI regresa y da conocer dos canciones junto a los detalles de su nuevo disco, “Bodies“, que será lanzado el 11 de junio a través de Rise Records. Estos dos adelantos denominados “Looking Tragic” y “Begging for Trouble” se suman a los tracks “Twisted Tongues” y “Escape From Los Angeles“, que habían sido lanzados anteriormente por la agrupación.

El sucesor de “The Missing Man”, EP publicado en 2019, fue producido por Jade Puget, guitarrista de la banda, con mezcla a cargo del productor Tony Hoffer.

A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y la canción:

Tracklist de Bodies: