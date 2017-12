Anuncian primer show del ciclo Stoner Psych Manifiesto

La pasada edición del “Founders Award” (Premio de los Fundadores) del Museo de la Cultura Pop de Estados Unidos, tuvo como principal protagonista a The Doors, banda a la que se honró a propósito del aniversario número 50 de su debut discográfico, el álbum homónimo de 1967.

La ceremonia tuvo lugar el pasado 7 de diciembre, y la primera presentación de aquella estuvo a cargo del legendario Robby Krieger junto al guitarrista y compositor de Alice In Chains, Jerry Cantrell, para tocar una versión de “Love Her Madly” acompañados de una banda de soporte. Luego subió al escenario John Densmore (ex baterista de The Doors), quien, en compañía del ex Nirvana, Krist Novoselic, y del mismo Krieger, se despacharon una interpretación del clásico “Light My Fire“.

Puedes ver los registros de la jornada a continuación: