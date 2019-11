Anuncian plataforma digital sobre Los Prisioneros

Slayer ya comenzó a realizar sus últimos conciertos de la historia a través de una gira por todo Estados Unidos, mostrando un repaso a su carrera tal como lo hizo recientemente en Santiago y Viña del Mar. Ahora, eso no es motivo para que la banda no estrene lanzamientos en vivo, ya que este viernes será editado el álbum “The Repentless Killogy” a través de la filial chilena de Nuclear Blast Records, transformándose en el quinto lanzamiento de la división nacional de este importante sello.

Este álbum registra un concierto en el Forum Inglewood en California, y vendrá en una edición de doble CD en formato digipack que incluye 21 tracks que recorren la discografía completa de la banda. El concierto, también está acompañado por una cinta del mismo nombre, la cual tendría su estreno en cines locales esta semana, pero ha tenido que ser cancelado debido a lo irregular de las funciones a lo largo del país.

Para preordenar el álbum, lo puedes hacer ACÁ.