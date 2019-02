Anuncian nuevo documental sobre Queen: “The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story”

Luego de su exitoso paso por la reciente entrega de los Premios Oscar, Queen sigue acumulando éxitos gracias a sus proyectos, ya que ahora se acaba de anunciar un documental que contará la historia de la banda en su nueva etapa, donde el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May siguen adelante junto al cantante Adam Lambert como frontman.

“The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story” es el nombre de este documental que será estrenado el próximo 29 de abril en ABC, incluyendo entrevistas exclusivas con los miembros, material de conciertos en vivo, entre otros. La premisa principal, será contar la historia de la banda luego del fallecimiento de Freddie Mercury, haciendo un paralelo con la historia del propio Lambert, desde su participación en “American Idol” hasta su llegada al conjunto.

Además, entre los entrevistados para este documental estarán el ganador del Oscar Rami Malek, quien interpreta a Freddie en “Bohemian Rhapsody” (Bryan Singer, 2018), el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, el jurado de “American Idol”, Simon Cowell, y otros. Fue el propio Lambert quien confirmó esto mediante un tweet, el cual puedes revisar a continuación: