Anuncian nuevo documental sobre la vida de Dimebag Darrell: “Dimevision Vol. 2: Roll With It Or Get Rolled Over”

Un nuevo documental sobre la vida de Dimebag Darrell se encuentra en camino. Se trata de “Dimevision Vol. 2: Roll With It Or Get Rolled Over“, cuyo predecesor -“Dimevision Vol. 2“- fue editado hace ya 11 años, sólo dos temporadas después de que el guitarrista de Pantera y Damageplan fuera asesinado (2004).

Tal como el material lanzado en 2006, esta nueva producción también está registrada por quien siempre fue novia del músico norteamericano, Rita Haney, además de su íntimo amigo Daryl “Bobby Tonys” Arnberger. Ambos documentan minuciosamente la historia de Darrell desde distintos puntos de vista, mostrando aspectos desconocidos de su vida.

Además de lo anterior, el registro también incluirá cinco demos nunca antes lanzados del compositor -“Twisted“, “Ain’t No Struggle“, “True“, “Let’s Go” y “Whisky Road“, e igualmente tendrá una edición en CD de sus audios. El trailer ya está disponible, y lo puedes ver a continuación:

