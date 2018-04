Anuncian nuevo ciclo de conciertos: Noches Latinas

Un nuevo ciclo de conciertos bautizado como Noches Latinas se acaba de sumar a la cartelera de espectáculos nacional. Será una serie de ciclos de tres shows protagonizados, en este inicio, por Kuervos Del Sur, We Are The Grand y BBS Paranoicos.

Primero se presentarán los curicanos de Kuervos Del Sur, quienes llegarán a la Cúpula Multiespacio el próximo 26 de mayo para lanzar su nuevo DVD, “10 años“. Luego será el turno de We Are The Grand, que ofrecerá su show el próximo 16 de junio en el Teatro Novedades con el objetivo de mostrar su nuevo larga duración, “Raíz“. El broche de oro a esta parte inicial del ciclo lo pondrá BBS Paranoicos el próximo 4 de agosto en la misma Cúpula Multiespacio. Para la ocasión, el histórico grupo de punk rock local también tendrá el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, “Delusional“. Se espera que Noches Latinas vaya sumando más números dentro del año.

Las entradas para los tres eventos ya se encuentran disponibles vía Ciclo Noches Latinas e igualmente a través de sistemas Ticketplus, Octopass, Ecopass, y Webticket. El detalle de los valores es el siguiente:

Kuervos Del Sur | Cúpula Multiespacio | 26 de mayo

Cancha: $12.000

Premium: $20.000

Meet And Greet: $25.000

We Are The Grand | Teatro Novedades | 16 de junio

Preventa: $8.000

BBS Paranoicos | Cúpula Multiespacio | 4 de agosto