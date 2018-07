Anuncian nuevo box set de David Bowie: “Loving The Alien”

A pesar de su lamentable partida, el legado de David Bowie ha permanecido intacto al paso del tiempo, por lo que cada vez estamos recibiendo nuevas noticias en cuanto a su tremenda obra, la que de seguro, dejó mucho material valioso para las generaciones venideras. Ahora, un nuevo lanzamiento se suma a la lista de material póstumo del Duque Blanco, ya que se anunció un box set que recopilará todo el trabajo del artista durante la productiva década de los ochentas.

El set lleva por nombre “Loving The Alien“, y será publicado en dos tremendas ediciones. Primero, en el querido formato de vinilo, con un set de nada más ni nada menos que 15 LP, y también en el tradicional CD, donde se compone de un total de once discos. Además, podremos escuchar algo de material nunca lanzado anteriormente, como es el caso de un concierto de 1983 en Montreal titulado “Serious Moonlight“, así como una nueva toma del álbum “Never Let Me Down“, con la producción de Mario McNulty y la participación de Nico Muhly y Laurie Anderson.

Este tremendo recopilatorio, tiene fecha de salida para el próximo 12 de octubre