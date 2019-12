Anuncian nuevas fechas definitivas para la gira de D.R.I. por Chile

Nuevo video de Dream Theater para “At Wit’s End“, canción incluida en su último larga duración, “Distance Over Time“. Este es el sucesor de “The Astonishing” lanzado en 2016, transformándose en el décimo cuarto álbum de la banda progresiva, y tuvo su lanzamiento en febrero de este año.

Recordemos que la banda regresará a nuestro país el próximo 15 de diciembre en Movistar Arena, celebrando los 20 años de “Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory” (1999), su quinto álbum de estudio. La venta de entradas está disponible mediante el sistema Puntoticket. Acá los valores: