Anuncian nueva fecha para el último show de KISS en Chile

The Offspring se apronta a regresar a los escenarios, pero hoy se dio a conocer que la banda lo hará sin uno de sus integrantes, ya que el baterista Pete Parada confirmó su salida de la agrupación a través de un extenso hilo publicado en su cuenta de Twitter. Las razones de su salida apuntan a su negativa a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, debido a que según sus palabras, fue su propio doctor quien le recomendó no hacerlo por los efectos secundarios que podría generar al considerar su historial médico personal. Verdad o no, esa fue su versión.

“Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de estas vacunas, mi médico me ha aconsejado no vacunarme en este momento. Contraje el virus hace más de un año, fue leve para mí, así que estoy seguro de que podría manejarlo nuevamente, pero no estoy tan seguro de que sobreviviría a otra ronda posterior a la vacunación del Síndrome de Guillain-Barré, que se remonta a mi infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de mi vida“, señaló el baterista en su posteo.

Finalmente añadió que “desafortunadamente para mí (y para mi familia, que espera mantenerme un poco más), los riesgos superan con creces los beneficios“, confirmando que esas fueron las razones por las cuales fue despedido de la banda.

Acá el hilo original de Twitter:

I’ve got some unfortunate and difficult news to share. I know many of my close friends and family would’ve preferred to hear this privately first – and I apologize for the public nature of my disclosure, but I don’t know how to have this conversation multiple times. 1/17

