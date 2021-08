Anuncian nueva fecha para el último show de KISS en Chile

The Offspring se apronta a regresar a los escenarios, pero hoy se dio a conocer que la banda lo hará sin uno de sus integrantes, ya que el baterista Pete Parada confirmó su salida de la agrupación a través de un extenso hilo publicado en su cuenta de Twitter. Las razones de su salida apuntan a su negativa a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, debido a que según sus palabras, fue su propio doctor quien le recomendó no hacerlo por los efectos secundarios que podría generar al considerar su historial médico personal. Verdad o no, esa fue su versión.

Acá el hilo original de Twitter:

I’ve got some unfortunate and difficult news to share. I know many of my close friends and family would’ve preferred to hear this privately first – and I apologize for the public nature of my disclosure, but I don’t know how to have this conversation multiple times. 1/17

— Pete Parada (@PeteParada) August 2, 2021