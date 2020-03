Anuncian nueva fecha para el show de Gong y Steve Hillage en Chile

Tras tener que postergar obligadamente el show por la propagación del COVID-19, ya tenemos nueva fecha para el show de Gong y Steve Hillage en Chile, el que finalmente se realizará el próximo 8 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Cabe señalar, que todos los tickets ya adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha.

En este, su debut en Chile, la banda ofrecerá un repaso a obras como “Flying Teapot“, “Angels Egg“, y “You“. Además, en mayo de 2019 el conjunto publicó su más reciente disco “The Universe Also Collapse“, el segundo de esta nueva etapa tras la muerte de su fundador Daevid Allen, que antes de partir designó al guitarrista y vocalista Kavus Torabi como continuador del legado del grupo, así como también al resto de la banda que ya lo acompañaba en vida. La formación actual es, aparte de Kavus Torabi en guitarra y voz, con Fabio Golfetti en guitarra, Dave Sturt en bajo, Ian East en saxo y Cheb Nettles en batería.

La venta de entradas está disponible en Ticketek y puntos habilitados. Estos son los valores:

Preventa 1:

Platea Baja: $28.000 (AGOTADAS)

Platea Alta: $25.000 (AGOTADAS)

Preventa normal: