Anuncian nueva edición de Santiago Gets Louder con Slayer, Megadeth, Anthrax y Pentagram

Comenzamos la jornada con una noticia monumental, ya que se acaba de anunciar una nueva versión del festival Santiago Gets Louder, que celebrará su cuarta edición el próximo 6 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Para eso, el evento convocará a cuatro nombres de peso: Slayer, Megadeth, Anthrax, y Pentagram, quienes serán los encargados de convocar a los miles de fanáticos para una de las citas más importantes en términos de cartel para este año. Para el caso de quienes encabezan el evento, los comandados por Tom Araya llegarán a nuestro país para ofrecer su último concierto en la capital, en plena gira de despedida luego de 37 años en los escenarios.

Megadeth, por su parte, llega en calidad de uno de los números de mayor convocatoria del metal no solo en el mundo, sino que también en nuestro país, donde darán nada más ni nada menos que su décimo cuarta presentación en Chile. La banda a cargo de Dave Mustaine, traerá todos sus clásicos y, por supuesto, algunas de las composiciones de “Dystopia” (2016), su último trabajo de estudio a la fecha. Continuando con el cartel, Anthrax llegan con su gran álbum “For All Kings” (2016) bajo el brazo, con el cual visitaron nuestro país por última vez en 2017. Para cerrar el cartel estará Pentagram, leyenda del metal mundial, banda del chileno Anton Reisenegger, que repasará todos los puntos altos de su historia en el festival.

La venta de entradas comenzará el próximo 5 de junio al mediodía a través del sistema Ticketplus, con los siguientes valores:

Pacífico Centro: $138.000

Pacífico Sur: $103.500

Andes Norte: $86.300

Andres Sur: $78.200

Cancha Monster Energy (Preventa 1): $48.300

Cancha Monster Energy (Preventa 2): $59.800

Cancha Monster Energy (Normal): $67.900

Galería Sur: $36.800

Silla De Rueda + Acompañante: $36.800

También habrá una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile desde el lunes 3 de junio al mediodía, donde podrán acceder a un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, además de pagar hasta un 25% del valor total con Dólares-Premio. Los valores para esta preventa son los siguientes:

Pacífico Centro: $114.000

Pacífico Sur: $85.500

Andes Norte: $71.300

Andes Sur: $64.600

Cancha Monster Energy Preventa 1: $39.900

Cancha Monster Energy Preventa 2: $49.400

Cancha Monster Energy: $56.100

Galería Sur: $30.400

Silla De Rueda + Acompañante: $30.400

*Todos los precios incluyen cargo por servicio.